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Более 70 исторических зданий отремонтируют в Ростовской области

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В Ростовской области в 2023 году намерены капитально отремонтировать 73 дома, являющихся объектами культурного наследия (ОКН). Об этом сообщает региональное правительство.

Как рассказала врио директора НКО «Фонд капитального ремонта» Дарья Шереметьева, главная задача при ремонте объектов культурного наследия — это сохранение облика памятника архитектуры, его стиля. Работы проводятся только организациями, имеющими лицензию на деятельность по сохранению ОКН.

В 2023 году в перечень работ вошли 73 объекта. В их числе доходные дома Воротниковых (Пушкинская, 59), С.Ф. Коновалова (Шаумяна, 64), Е.М. Стигнеева (Суворова, 7), Н.И. Токарева (Б. Садовая, 106/46), дом Сабины Шпильрейн (Пушкинская, 83).

В восьми памятниках архитектуры специалисты приведут в порядок фасады, в 10 — подвалы и фундаменты, в 17 — крыши, пишет RostovGazeta. Систему газоснабжения отремонтируют в 31 доме, электричества — в 27, теплоснабжения — в пяти.

Помимо Ростова-на-Дону работы пройдут в Новочеркасске, Таганроге и Аксае.

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