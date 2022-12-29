МИД заявил о неприемлемости ужесточения Норвегией условий работы на Шпицбергене

Россия не приемлет дискриминационный подход Норвегии, ужесточившей условия работы российских организаций на архипелаге Шпицберген и в его водах. Как заявила 29 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в Осло поддались антироссийской истерии вместо того, чтобы выполнять международно-правовые обязательства.

Дипломат отметила, что норвежские власти наложили неправомерные ограничения на работу научно-исследовательского судна «Дальние Зеленцы», которое принадлежит Мурманскому морскому биологическому институту Российской академии наук (ММБИ РАН).

Ученые планировали провести на архипелаге исследования морских экосистем в соответствии с официально зарегистрированной в норвежской базе данных Research in Svalbard программой. Однако судну фактически закрыли доступ в российский поселок Баренцбург.

«Игнорируется одно из важнейших положений Договора о Шпицбергене — право одинаково свободного доступа граждан его государств-участников на архипелаг для любой цели и задачи. Напоминаем, что именно на этих условиях суверенитет Норвегии над архипелагом признается странами-участницами Договора, в том числе Российской Федерацией», — говорится в сообщении Захаровой на сайте ведомства.

Россия категорически не согласна с подобной ситуацией и уже неоднократно доводила свою позицию с соответствующей аргументацией до норвежской стороны по официальным каналам, отметили в МИДе.

27 октября Захарова отметила, что власти Норвегии объявили охоту на граждан РФ из-за антироссийской шпиономании. По ее словам, задержания россиян в стране являются безосновательными и проходят на фоне целенаправленного раскручивания норвежскими властями темы российской разведугрозы.

24 октября МИД РФ призвал Осло к диалогу для решения проблем российского присутствия на архипелаге Шпицберген. По итогам встречи первого замминистра иностранных дел РФ Владимира Титова с послом Норвегии в Москве Робертом Квиле в ведомстве пришли к выводу, что объем и сложность проблем российского присутствия на архипелаге Шпицберген нарастают год от года.

28 июня Норвегия отклонила заявку России с просьбой пропустить грузы для поселений россиян на архипелаге Шпицберген, которые должны были проследовать через единственный контрольно-пропускной пункт «Стурскуг» на границе между РФ и Норвегией. С середины июня Осло стал досматривать все товары из России для архипелага на предмет соответствия санкциям, в том числе и грузы треста «Арктикуголь».

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что подобными действиями Осло нарушил договор от 1920 года, по которому Россия признает суверенитет Норвегии над Шпицбергеном в обмен на неприкосновенность поселений и право транспортного сообщения с ними. Он назвал решение норвежского истеблишмента аморальным и нарушающим права человека.