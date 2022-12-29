Жительнице Орска вынесли приговор за кражу 1,5 млн рублей у сестры-инвалида

В городе Орск Оренбургской области суд вынес приговор 33-летней местной жительнице, похитившей у сестры-инвалида более 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда города.

Установлено, что в июне 2020 года обвиняемая перевела на свой счет пенсию по инвалидности и пособия, начисленные ее сестре за время, что та находилась в детдоме. Общая сумма составила 1,635 млн рублей.

На эти деньги женщина купила однокомнатную квартиру и машину. Также она неоднократно расплачивалась за различные покупки в магазинах, снимала наличные в банкоматах.

Как уточняет 56orb.ru, суд признал орчанку виновной по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере») и приговорил ее к двум годам лишения свободы условно и полутора годам испытательного срока. В законную силу приговор пока не вступил.