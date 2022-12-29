Читатели немецкой Welt отметили изменение в поведении Зеленского после визита в Вашингтон

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Запад перестал бояться России. Свое мнение они высказали 29 декабря на сайте издания.

Как 28 декабря заявил Зеленский во время выступления в Верховной раде, Киев помог Западу «найти себя» и почувствовать свою силу.

Пользователь под ником Gunter G, высказал мнение, что украинский лидер «живет в параллельной вселенной».

«Какая мания величия», — подчеркнул он.

«Без руководства США господин Зеленский был бы лопнувшим воздушным шаром оливково-зеленого цвета», — добавил пользователь Hannelore A.

Со своей стороны другой читатель под ником Barbar подчеркнул, что Украину надо переименовать в «Требуем». Он обратил внимание, что Киев живет на помощь Евросоюза и США.

Ранее, 23 декабря, The Washington Post указала на попытки Зеленского убедить США в способности Киева победить. Отмечалось, что визит украинского лидера в Вашингтон был в том числе «попыткой заручиться поддержкой скептически настроенных законодателей и других американцев перед началом долгих боев зимой».

Зеленский прибыл в Вашингтон 21 декабря, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Он призвал США предоставить Киеву танки и самолеты, которые, по его словам, украинские военные смогут эффективно использовать без необходимости, чтобы рядом находились американские военнослужащие.

Также он предложил своем американскому коллеге «план мира» из 10 пунктов, который, по его мнению, даст Киеву гарантии безопасности.

22 декабря президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, а руководство Украины само запретило себе следовать дипломатическим путем.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков со своей стороны неоднократно отмечал, что мирный план Украины нельзя принимать во внимание, если в нем не будут учтены новые реалии — присоединенные к России новые регионы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».