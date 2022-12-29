Реклама
Прямой эфир
Общество
Сугробы высотой 30 см ожидаются в Москве в новогоднюю ночь
Мир
В Китае назвали выступление Зеленского в США свидетельством отчаяния Киева
Политика
Путин подписал закон об уголовной ответственности за осквернение георгиевских лент
Происшествия
Система ПВО в Брянской области уничтожила беспилотники
Мир
МИД заявил о неприемлемости ужесточения Норвегией условий работы на Шпицбергене
Мир
Украинская ракета С-300 была сбита ПВО Белоруссии
Политика
Путин подписал закон о запрете принудительного сбора биометрии
Мир
СБУ провела обыски в храмах и монастырях УПЦ в Хмельницкой области
Экономика
Правительство РФ продлило действие льготной ипотеки и расширило условия семейной
Мир
ДТЭК сообщила о существенном повреждении оборудования одной из украинских ТЭС
Армия
В ЛНР обнаружили схрон украинских диверсантов
Мир
Лукашенко проинформировали о падении в Белоруссии украинской ракеты

Chery Tiggo 4 оказался самой ликвидной китайской моделью в России

0
Фото: autostat.ru
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кроссоверы Chery Tiggo 4 и Changan CS35 оказались самыми ликвидными китайскими автомобилями в России. Об этом 29 декабря сообщило агентство «Автостат».

Вторичная выгода: импорт подержанных автомобилей увеличился на 83%
Покупатели заинтересовались машинами с пробегом из других стран

Согласно исследованиям специалистов, по итогам сохранности остаточной стоимости автомобилей за III квартал 2022 года через три года после покупки у Chery Tiggo 4 с двухлитровым двигателем и коробкой «автомат» показатель остаточной стоимости составил 135,9%. Эксперты считают, что владельцы трехлетнего кроссовера марки могут продать его дороже той цены, за которую он был куплен.

Вторым по ликвидности авто из Китая стал кроссовер Changan CS35 с мотором объемом 1,6 л и «автоматом». Показатель остаточной стоимости машины составляет 132%.

Тройку лидеров замкнул кроссовер Brilliance V3 с полуторалитровым мотором и автоматической коробкой передач (129,5%).

«Столь высокие результаты остаточной стоимости (свыше 100%) связаны с резким ростом цен на автомобили, который наблюдался весной 2022 года. И это характерно практически для моделей всех брендов, которыми владеют россияне», — отметили эксперты агентства.

27 декабря по подсчетам компании «Автостат» в 2022 году автомобили с пробегом в РФ подорожали на 37%. Средняя цена подержанного легкового автомобиля на российском рынке достигла 1,325 млн рублей. В зависимости от года выпуска машины ее цена на вторичном рынке за 2022 год увеличилась по-разному. Аналитики компании подсчитали, что трехлетние автомобили в среднем подорожали на 39%, а семилетние — на 32%.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022