Chery Tiggo 4 оказался самой ликвидной китайской моделью в России

Кроссоверы Chery Tiggo 4 и Changan CS35 оказались самыми ликвидными китайскими автомобилями в России. Об этом 29 декабря сообщило агентство «Автостат».

Согласно исследованиям специалистов, по итогам сохранности остаточной стоимости автомобилей за III квартал 2022 года через три года после покупки у Chery Tiggo 4 с двухлитровым двигателем и коробкой «автомат» показатель остаточной стоимости составил 135,9%. Эксперты считают, что владельцы трехлетнего кроссовера марки могут продать его дороже той цены, за которую он был куплен.

Вторым по ликвидности авто из Китая стал кроссовер Changan CS35 с мотором объемом 1,6 л и «автоматом». Показатель остаточной стоимости машины составляет 132%.

Тройку лидеров замкнул кроссовер Brilliance V3 с полуторалитровым мотором и автоматической коробкой передач (129,5%).

«Столь высокие результаты остаточной стоимости (свыше 100%) связаны с резким ростом цен на автомобили, который наблюдался весной 2022 года. И это характерно практически для моделей всех брендов, которыми владеют россияне», — отметили эксперты агентства.

27 декабря по подсчетам компании «Автостат» в 2022 году автомобили с пробегом в РФ подорожали на 37%. Средняя цена подержанного легкового автомобиля на российском рынке достигла 1,325 млн рублей. В зависимости от года выпуска машины ее цена на вторичном рынке за 2022 год увеличилась по-разному. Аналитики компании подсчитали, что трехлетние автомобили в среднем подорожали на 39%, а семилетние — на 32%.