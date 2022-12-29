Дело возбудили по факту ДТП с двумя погибшими в Нижегородской области

В Нижегородской области по факту ДТП с двумя погибшими в Дивеевском районе возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Авария произошла днем в среду, 28 декабря, на дороге Дивеево – Арзамас. При движении со спуска около поворота на Первомайск водитель грузовика «КамАЗ» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в «Газель» и Renault Logan.

Водитель Renault и пассажир «Газели» скончались на месте. Еще два человека были доставлены в центральную горбольницу Арзамаса.

Как уточняет ИА «НьюсНН», 67-летний мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии, при госпитализации медики диагностировали у него тяжелую сочетанную травму, множественные переломы, пневмоторакс. 38-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом ноги, госпитализирован в травматологическое отделение.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). Ведется расследование.

27 декабря на Северном шоссе в Дзержинске Нижегородской области столкнулись легковой Citroen C3 и микроавтобус Mercedes-Benz. Пострадали семь человек.