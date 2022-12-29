Сугробы высотой 30 см ожидаются в Москве в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Москве ожидаются сугробы на уровне 30 см. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает центр погоды «Фобос».

Отмечается, что ввиду ожидаемой оттепели сугробы в конце декабря и начале января уменьшатся, но всё равно останутся внушительными. В пятницу, 30 декабря, после снегопада в Москве ожидается рост снежного покрова до 33–34 см, в субботу сугробы подтают до 32 см.

«В субботу сугробы подтают до 32 см, в новогоднюю ночь будет около 30 см, а в первую январскую пятидневку останется 23–28 см снежного слоя», — говорится в сообщении.

При этом норма для начала января 20–22 см, пояснили синоптики.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в новогоднюю ночь в Москве будет много снега, можно будет лепить снежную бабу, кататься на лыжах, подобрав специальную мазь. Можно гулять и никто не замерзнет, добавил он.

28 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что с начала декабря в Москве выпали две месячные нормы осадков — 102 мм. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что высота снежного покрова в столице достигла 30 см, а это почти в два раза больше нормы конца декабря, которая составляет 17 см.