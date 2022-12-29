Следствие потребовало заочного ареста основателя «Медиазоны» Верзилова

Следствие направило в Басманный суд Москвы ходатайство о заочном аресте основателя интернет-издания «Медиазона» (внесено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) Петра Верзилова (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Петра Верзилова). Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

«Следствие направило в суд ходатайство о заочном аресте Верзилова, так как, по мнению правоохранителей, он нарушил подписку о невыезде и скрылся на территории Ватикана», — сказал Соловьев ТАСС.

Он уточнил, что заседание суда должно состояться 9 января.

Ранее, в середине ноября, в МВД РФ сообщали, что Верзилов объявлен в розыск. Отмечалось, что он «разыскивается по статье УК», при этом подробностей не приводилось.

Тогда же адвокат основателя «Медиазоны» рассказал, что дело, по которому Верзилов объявлен в розыск, связано с непредоставлением сведений о наличии у того гражданства Канады и длится уже более года. При этом он отметил, что наказание в виде реального лишения свободы Верзилову не грозит.

До этого, 29 сентября, Минюст РФ включил в реестр иноагентов журналистов «Медиазоны», включая Петра Верзилова.

Петр Верзилов — создатель интернет-СМИ «Медиазона». Был участником групп «Война» и Pussy Riot. Во время финала чемпионата мира по футболу 15 июля 2018 года в Москве он и три активистки Pussy Riot выбежали на поле в форме сотрудников полиции, за что были привлечены к административной ответственности.