Блок коммунистов и социалистов Молдавии решил бойкотировать заседание парламента, так как в повестку не внесли инициативы оппозиции. Об этом 29 декабря заявил депутат Блока Григорий Новак.

«Во время перерыва фракция Блока коммунистов и социалистов решила не возвращаться к заседанию, поскольку в повестке дня практически нет проектов оппозиции», — сказал он в ходе заседания, к которому его коллеги по Блоку не вернулись после перерыва.

По словам политика, в сложившихся условиях нет смысла участвовать в заседании, отмечает «РИА Новости».

Новак добавил, что парламент проводит последнее заседание в этом году. Он выразил надежду на то, что следующий год станет более благоприятным для молдаван.

Ранее, 26 декабря, Партия развития и объединения Молдавии обвинила президента Майю Санду в установлении диктатуры в стране. В политической силе отметили, что политик путем ограничения прав граждан и наделением безграничными полномочиями силовые органы пытается компенсировать неудачи в управлении государством.

20 декабря представители оппозиционной в Молдавии Партии социалистов (ПСРМ) заблокировали трибуну городского собрания в Кишиневе в знак протеста против закрытия шести русскоязычных телеканалов. В ходе митинга активисты держали плакаты с лозунгами против цензуры и диктатуры.

Депутаты оппозиционной партии также призвали глав дипмиссий западных стран обратить внимание на нарушение демократических норм в Молдавии.

18 декабря в молдавском городе Унген прошла очередная акция протеста, организованная ПСРМ, против политики действующей власти. Участники протеста выразили недовольство ухудшением ситуации в стране во всех сферах жизни.