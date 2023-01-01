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Chery представила в России новый кроссовер Tiggo 7 Pro Max

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Фото: Chery
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Китайский автопроизводитель Chery начал российские продажи кроссовера Tiggo 7 Pro Max. Об этом корреспонденту «Известий» сообщили на закрытой презентации новинки.

Tiggo 7 Pro Max — глубоко модернизированная версия уже ставшей популярной на российском рынке модели Tiggo 7 Pro. Машина получила затемненную оптику, решетку радиатора c массивной рамкой и Т-образные противотуманки. На передних крыльях появились логотипы с буквой T, а на багажной двери — надпись Chery вместо логотипа.

Инь и янь: Haval Dargo против Chery Tiggo 8 Pro Max
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Есть изменения и в салоне: приборный и мультимедийный дисплей срастили в единое целое, у сенсорного блока климат-контроля появились физические ручки регулировки температуры. Подушка водительского кресла стала шире и длиннее, у всех сидений теперь обогреваются спинки. Благодаря использованию двойных стекол улучшена шумоизоляция. Оснащение стало богаче — доступны память, блокировка дверей на скорости, панорамная крыша, голосовое управление, продвинутый комплекс электронных помощников, навигация и улучшенная система контроля качества воздуха.

Автомобиль доступен в двух комплектациях. Уже в базовой Prestige (2,83 млн рублей) есть кожаная отделка сидений, 18-дюймовые диски, полностью светодиодная оптика, шесть подушек безопасности, полный «зимний» пакет. Топ-версия Ultimate (2,98 млн рублей) оснащена акустическими стеклами, продвинутой системой фильтрации, навигацией, голосовым управлением и комплексом электронных ассистентов ADAS.

И в том в другом случае под капотом будет турбомотор 1,5 (147 л.с.) в паре с вариатором. Позже Chery планирует привезти машины с турбомотором 1,6 (197 л.с.) и роботизированной трансмиссией, а в более отдаленной перспективе — кроссоверы с полным приводом.

20 декабря агентство «Автостат» рассказало, что доля китайских автомобилей на российском рынке выросла до 34,8%. Автомобили из КНР впервые стали лидерами продаж на российском рынке по данным за неделю. В период с 12 по 18 декабря было продано 3742 автомобиля китайских брендов.

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