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Кулеба упрекнул занимающие нейтральную позицию по Украине страны

Кулеба заявил, что нейтралитет по ситуации на Украине равноценен поддержке России
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pavlo_bagmut
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Страны, которые занимают нейтральную позицию по ситуации на Украине, автоматически встают на сторону России. Об этом заявил 29 декабря глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

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«Притворяться «нейтральным» равноценно тому, что встать на сторону России», — указал Кулеба в своем аккаунте в Twitter.

Ранее, 27 декабря, бывший премьер-министр Италии, сенатор и лидер одной из входящих в правящую коалицию партий «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони заявил, что шансы на переговоры о мирном разрешении конфликта на Украине есть. Он выразил уверенность, это понимают и в администрации США.

Хотя несколькими днями ранее, 21 декабря, Берлускони заявлял о невозможности достичь мира на Украине при нарушении международного права. Он также выразил обеспокоенность нынешним положением вещей, в частности рисками применения ядерного оружия.

20 декабря результаты опроса большинства граждан стран во всех 27 государствах Евросоюза (ЕС) показали, что украинский конфликт должен быть урегулирован, и Россию с Украиной необходимо принудить к переговорам. Наибольшую поддержку такая позиция получила на Кипре, в Португалии, Греции и Венгрии, которые активнее других выступают против санкционной политики Брюсселя.

В то же время в Польше и странах Балтии считают, что форсировать мирные переговоры не нужно. Такую позиция занимает значительная часть населения — от 30 до 40%.

В частности, премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 декабря заявил, что переговоры о прекращении огня на Украине не имеют смысла, пока российские войска находятся на территории страны.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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