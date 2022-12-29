Кулеба упрекнул занимающие нейтральную позицию по Украине страны

Страны, которые занимают нейтральную позицию по ситуации на Украине, автоматически встают на сторону России. Об этом заявил 29 декабря глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

«Притворяться «нейтральным» равноценно тому, что встать на сторону России», — указал Кулеба в своем аккаунте в Twitter.

Ранее, 27 декабря, бывший премьер-министр Италии, сенатор и лидер одной из входящих в правящую коалицию партий «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони заявил, что шансы на переговоры о мирном разрешении конфликта на Украине есть. Он выразил уверенность, это понимают и в администрации США.

Хотя несколькими днями ранее, 21 декабря, Берлускони заявлял о невозможности достичь мира на Украине при нарушении международного права. Он также выразил обеспокоенность нынешним положением вещей, в частности рисками применения ядерного оружия.

20 декабря результаты опроса большинства граждан стран во всех 27 государствах Евросоюза (ЕС) показали, что украинский конфликт должен быть урегулирован, и Россию с Украиной необходимо принудить к переговорам. Наибольшую поддержку такая позиция получила на Кипре, в Португалии, Греции и Венгрии, которые активнее других выступают против санкционной политики Брюсселя.

В то же время в Польше и странах Балтии считают, что форсировать мирные переговоры не нужно. Такую позиция занимает значительная часть населения — от 30 до 40%.

В частности, премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 декабря заявил, что переговоры о прекращении огня на Украине не имеют смысла, пока российские войска находятся на территории страны.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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