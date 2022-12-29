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Лукашенко проинформировали о падении в Белоруссии украинской ракеты

Появилось видео с места падения ракеты в Белоруссии

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Фото: t.me/belta_telegramm
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Появились кадры с места падения в Брестской области Белоруссии украинской ракеты, выпущенной из комплекса С-300 в четверг, 29 декабря. Видео опубликовало белорусское агенство БелТА в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на месте работают саперы и представители следственного комитета Белоруссии.

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Украинская ракета упала у населенного пункта Иваново Брестской области Белоруссии ранее в четверг. Белорусский лидер Александр Лукашенко был сразу проинформирован о случившемся. По его поручению на место происшествия была оперативно отправлена группа военных и следователей.

Причина падения ракеты устанавливается.

В Минске рассматривают две основные версии. Первая — это то, что ракета могла сбиться с курса аналогично тому, как произошло в Польше в середине ноября. Тогда в польском городе Пшеводов упала украинская ракета С-300, которая унесла жизни двух человек. Согласно второй версии, ракета была сбита в результате работы белорусских систем противовоздушной обороны (ПВО).

Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

В начале декабря начальник генштаба Вооруженных сил Белоруссии, первый заместитель министра обороны республики Виктор Гулевич заявлял о большой тревоге Минска по поводу границы с Украиной. По его словам, Украина взрывает мосты и уничтожает дорожное направление у границы с Белоруссией. При этом погранслужба республики фиксирует нарушение границы двух стран со стороны Украины.

В Белоруссии с октября введен режим повышенной террористической опасности.

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