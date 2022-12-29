Аттракционы в Тюмени станут доступны за 1 рубль в новогодние каникулы

В Тюмени билеты на аттракционы в городском парке культуры и отдыха будут стоить по 1 рублю. Акция действует в период с 1 по 12 января и всего на два аттракциона: «Клоун» и «Ассорти».

Как отмечает «Наш город», при работе этих аттракционов действуют ограничения. Так, на «Клоуне» могут кататься дети старше трех лет или в сопровождении взрослого. На «Ассорти» возможно катание только детей ростом от 90 до 130 см. При порывистом ветре, снегопаде и температуре воздуха ниже –10 градусов аттракционы закрываются.

Ранее, 16 декабря, сообщалось, что власти Тюмени начали проверки состояния зимних детских горок. Несанкционированные склоны закроют для посетителей. В общей сложности в Тюмени около 50 детских горок.