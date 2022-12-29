Путин заявил, что строительство четырех атомных подлодок обеспечит безопасность России
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- Путин заявил, что строительство четырех атомных подлодок обеспечит безопасность России
В России в ближайшее время построят еще четыре атомные подводные лодки, которые обеспечат безопасности России на годы вперед. Об этом 29 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии принятия в состав Военно-морского флота (ВМФ) новых кораблей и спуска на воду атомной подводной лодки «Император Александр III».
По словам главы государства, еще четыре подлодки будут построены в рамках действующей госпрограммы вооружения.
«Что обеспечит безопасность России на десятилетия вперед», — подчеркнул российский лидер.
Он обратил внимание, что российские атомные ракетоносцы по многим характеристикам не имеют аналогов в мире, обладают современными системами навигации, связи и гидроакустики, оснащены высокоточным оружием и роботизированными комплексами.
Россия будет повышать темпы и объемы строительства военных кораблей, заверил он.
«Словом, делать всё необходимое, чтобы надежно обеспечить безопасность России, защиту наших национальных интересов в Мировом океане», — заключил президент.
Путин в режиме видеоконференции принял участие в спуске на воду атомного подводного крейсера «Император Александр III». В ходе мероприятия судостроительные верфи в Северодвинске, Балтийске и Владивостоке также передали в состав ВМФ атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов».
21 декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал о планах Вооруженных сил (ВС) России на грядущий 2023 год. По его словам, в ВМФ РФ поступят, в частности, 12 новых надводных кораблей, четыре подводные лодки.