Путин заявил, что строительство четырех атомных подлодок обеспечит безопасность России

В России в ближайшее время построят еще четыре атомные подводные лодки, которые обеспечат безопасности России на годы вперед. Об этом 29 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии принятия в состав Военно-морского флота (ВМФ) новых кораблей и спуска на воду атомной подводной лодки «Император Александр III».

По словам главы государства, еще четыре подлодки будут построены в рамках действующей госпрограммы вооружения.

«Что обеспечит безопасность России на десятилетия вперед», — подчеркнул российский лидер.

Он обратил внимание, что российские атомные ракетоносцы по многим характеристикам не имеют аналогов в мире, обладают современными системами навигации, связи и гидроакустики, оснащены высокоточным оружием и роботизированными комплексами.

Россия будет повышать темпы и объемы строительства военных кораблей, заверил он.

«Словом, делать всё необходимое, чтобы надежно обеспечить безопасность России, защиту наших национальных интересов в Мировом океане», — заключил президент.

Путин в режиме видеоконференции принял участие в спуске на воду атомного подводного крейсера «Император Александр III». В ходе мероприятия судостроительные верфи в Северодвинске, Балтийске и Владивостоке также передали в состав ВМФ атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов».

21 декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал о планах Вооруженных сил (ВС) России на грядущий 2023 год. По его словам, в ВМФ РФ поступят, в частности, 12 новых надводных кораблей, четыре подводные лодки.