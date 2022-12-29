В Орле суд приговорил местного жителя к пожизненному сроку за убийства детей

В Орле суд приговорил местного жителя Шавката Шаяхмедова к пожизненному лишению свободы за четыре убийства, а также ряд преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

«Шавкат Шаяхмедов признан виновным в совершении серии особо тяжких преступлений <...> В суде Шаяхмедов полностью признал вину», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с 2000 по 2021 год Шаяхмедов совершил четыре убийства, трое из убитых — малолетние дети. Отмечается, что убийства были совершены с целью скрыть факт изнасилований и насильственных действий сексуального характера.

В сентябре прошлого года Шаяхмедова задержали по подозрению в убийстве пропавшей в Залегощенском районе Орловской области девятилетней девочки. Ребенок пропал пропал 18 июня в селе Казарь, 15 сентября ее тело обнаружили в подвале дома, где она проживала со своей семьей. По подозрению в совершении преступления был задержан 61-летний сосед погибшей — Шаяхмедов.

Задержание мужчины позволило раскрыть ряд других преступлений прошлых лет.

Следствие заподозрило его в причастности к убийству 11-летнего мальчика в 2005 году. Позже сам Шаяхмедов дал подробные показания об обстоятельствах совершенного им преступления и указал местонахождение тела. Также Шаяхмедов совершил убийства в 2000, 2005 и 2017 годах.