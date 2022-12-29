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Глава Саратовской области рассказал о сбитом в регионе беспилотнике

Губернатор Саратовской области Бусаргин: ПВО сбила в Энгельсском районе беспилотник
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Фото: Соцсети
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В Энгельсском районе Саратовской области системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом написал в своем Telegram-канале четверг, 29 декабря, губернатор области Роман Бусаргин.

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«Системы ПВО сбили в Энгельсском районе БПЛА», — написал губернатор.

Он сообщил, что в результате падения осколков сбитого беспилотника были повреждены забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов выбило окно.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в этот день Бусаргин сообщал, что на территории Энгельсcкого района ПВО уничтожила неопознанный объект.

26 декабря в Минобороны РФ рассказали, что российские средства ПВО сбили на малой высоте украинский беспилотный летательный аппарат при подлете к военному аэродрому Энгельс. В результате падения обломков беспилотника погибли трое военных ВС РФ. Авиационная техника повреждений не получила.

До этого, 5 декабря, Минобороны сообщало, что реактивные украинские беспилотники попытались атаковать аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса, начатой 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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