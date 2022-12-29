Путь к трем селам расчистили в Приморье после снегопада

В Приморском крае наладили транспортное сообщение с еще тремя селами Ольгинского округа. Они были отрезаны от внешнего мира снежными заносами.

На утро 29 декабря удалось расчистить дороги к Велесому Яру, Ракушке и Щербаковке. Пока не налажена транспортная доступность в село Фурманово и поселок Горноводное. Для очистки трасс от снега и наледи задействовали всю спецтехнику предприятия «Примавтодор».

Vostokmedia уточняет, что проезд затруднен на направлениях Маргаритово – Моряк-Рыболов с 0-го по 12-й км, Веселый Яр – Крещатик с 17-го по 28-й км, Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово со 196-го по 210-й км, с 227-го по 246-й км и с 272-го по 294-й км. Их очищают от сугробов, обрабатывают реагентами и расширяют, чтобы наладить движение по двум полосам.

Главный инженер «Примавтодора» Антон Гаврилишин рассказал, что сегодня, 29 декабря, планируется расчистить Бровки и подъезд к больнице «Евгеньевская» в селе Щербаковка.

На дорогах края работает более 300 единиц снегоуборочной техники не только «Примавтодора», но также строительных компаний, МЧС, коммунальных служб и ГИБДД. Высота сугробов местами превышает 2 м, уточняет ИА PrimaMedia.

Губернатор Олег Кожемяко поручил до Нового года завершить все спасательные работы в Ольгинском округе.

Ранее, 28 декабря, сообщалось, что в приморском поселке Кавалерово пожилая женщина неделю не могла выйти из дома из-за сугробов. Она жаловалась, что не может открыть калитку из-за снега и добраться до магазина и работы.