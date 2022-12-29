В Южной Корее пять человек погибли при пожаре на автомагистрали
В Южной Корее в городе Квачхон как минимум пять человек погибли в результате пожара в шумозащитном туннеле автотрассы Кенгин, еще около 37 пострадали. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает агентство Yonhap.
Пожар произошел ранее в четверг в 13:49 (07:49 мск). По предварительным данным, причиной возгорания стала авария автобуса и грузовика.
Для тушения на место прибыли более 90 пожарных машин, 219 спасателей и вертолеты. По словам сотрудников экстренных служб, число погибших еще может увеличиться.
Президент страны Юн Сок Ёль призвал предпринять меры по предотвращению подобных происшествий в будущем. В частности, он поручил проверить безопасность шумовых туннелей и подобных объектов по всей стране.
В конце июля в мексиканском штате Тамаулипас от удара молнии на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Madero произошло возгорание, в результате чего один человек погиб. Сообщалось, что грузовик загорелся от удара молнии, впоследствии возгорание произошло на нефтяной скважине.