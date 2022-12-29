Проекты благоустройства пяти пространств утвердили в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) власти утвердили дизайн-проекты благоустройства пяти общественных пространств. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев, оно опубликовано на сайте администрации.

Согласно документу, речь идет о пешеходной зоне на Ленинградском проспекте, сквере «Нижне-Выйский», пространстве у домов 15, 15а, 15б, 17 и 19 по Черноисточинскому шоссе, а также об участках на Дружинина, 39 и Зари, 99.

Как уточняет ТагилСити.ру, исполнитель предоставил в администрацию графические изображения с нанесенным планом благоустройства.

В сентябре в лесопарковой зоне «Пихтовые горы» в Нижнем Тагиле открылась самая большая в городе скейт-площадка. В день открытия прошли соревнования, в которых приняли участие 35 любителей и профессионалов.