Сотрудник пограничной службы Великобритании оказался нелегальным мигрантом

Сотрудник пограничной службы Великобритании был задержан по подозрению в том, что является нелегальным мигрантом. Об этом сообщила 28 декабря британская газета The Sun.

«Сотрудник пограничной службы Дувра был задержан по подозрению в иммиграционных правонарушениях», — говорится в статье.

Сообщается также, что мужчина, которому около 30 лет, прибыл в Великобританию порядка 20 лет назад с Балкан.

По данным следствия, как пишут авторы материала, тогда он «солгал о своей стране происхождения, чтобы остаться в Великобритании».

«В то время сотни подростков и молодых албанских мужчин приехали в Великобританию, ложно утверждая, что они косовцы, чтобы получить убежище», — говорится в статье.

Отмечается также, что дело было раскрыто в то время, когда британские министры «отчаянно пытаются справиться с растущей нелегальной миграцией». Только в этом году 45 тыс. человек нелегально прибыли в Великобританию на небольших лодках.

27 декабря издание The Times сообщило, что министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман разработала план сокращения показателей иммиграции. Согласно документу, глава британского МВД предлагает повысить пороговые значения по доходам для лиц, которые пытаются перевезти в страну родственников без британского гражданства.

Ранее, 14 декабря, премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал сократить общую иммиграцию к следующим выборам, но настаивал на том, что его приоритетом является решение кризиса с маломерными судами, который привел к тому, что в этом году 45 тыс. мигрантов нелегально прибыли в Великобританию. Британский премьер также дал понять, что намерен сократить число иностранных студентов в стране.