ВС РФ уничтожили 13 единиц украинской техники на донецком направлении. Об этом в четверг, 29 декабря, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Потери противника на данном направлении за сутки составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей», — сказал он.

Конашенков указал на то, что на донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты новые выгодные рубежи и позиции.

Кроме того, ВС РФ уничтожили до 30 украинских военных на южнодонецком направлении за сутки в районе Владимировки, Павловки и Великой Новоселки.

Также были ликвидированы две группы диверсантов в Донецкой Народной Республике (ДНР) и в Запорожской области.

Днем ранее военные ВС РФ уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в ДНР. Также на южнодонецком направлении российские военные нанесли поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ и иностранным наемникам в районе города Угледар в ДНР. В результате было уничтожено более 70 украинских военных, пять боевых бронированных машин и два пикапа.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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