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Оптовые цены на электроэнергию в европейской части РФ и на Урале снижаются

Ассоциация «НП Совет рынка»: наблюдается снижение оптовых цен на электроэнергию в европейской части РФ и на Урале
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пиковые значения оптовых цен на электроэнергию на территориях европейской части России и Урала пройдены, и наблюдается снижение. Об этом рассказали «Известиям» 29 декабря в ассоциации «НП Совет рынка» (ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»).

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«Повышение индекса РСВ (равновесная цена, которая определяется по результатам конкурентного отбора заявок на сутки вперед. — Ред.) в I ЦЗ (первая ценовая зона — европейская часть РФ и Урал. — Ред.) оптового рынка происходило на протяжении декабря 2022 года постепенно. По состоянию на 28 декабря пиковые значения суточного индекса РСВ в первой ценовой зоне пройдены и наблюдается снижение цен», — уточнили там.

Ранее в этот день газета «Коммерсант» сообщила, что оптовая стоимость электроэнергии в первой ценовой зоне с начала декабря выросла примерно на 12% в сравнении с 2021-м. В моменте — 24 декабря— цена достигла рекордного уровня в 1,8 тыс. руб. за 1 МВт•ч.

«В декабре 2022 года на динамику индекса РСВ относительно ноября 2022 года оказывало влияние изменение ценовой структуры предложения ТЭС, обусловленное изменением состава включенного оборудования ТЭС и в целом ростом загрузки тепловой генерации ввиду значительного снижения выработки АЭС из-за вывода оборудования в ремонты», — объяснили в ассоциации «НП Совет рынка».

Кроме того, там отметили, что на ценовые параметры в заявках на РСВ тепловых станций оказал также влияние рост цен на газ с 1 декабря 2022 года. Также во второй половине декабря 2022 года дополнительным фактором востребованности ТЭС стало снижение выработки возобновляемых источников энергии.

«В результате влияния совокупности указанных факторов доля относительно дорогого (выше уровня равновесных цен ноября 2022 года) предложения увеличилась, что привело к росту средневзвешенной цены ценовой части предложения ТЭС в декабре 2022 года (01-26.12.2022) относительно ноября 2022 года на 9,3%. А в условиях роста спроса в I ЦЗ по сравнению с предыдущим месяцем эти обстоятельства определяли восходящую динамики индекса РСВ», — объяснили в ассоциации.

Вице-премьер РФ Александр Новак 23 декабря заявил, что Россия в этом году увеличит производство электроэнергии на 1%.

По его словам, потребление электроэнергии увеличится на 1,6%. Рост потребления электроэнергии подтверждает рост экономических показателей для жизнеобеспечения населения, для обеспечения работы промышленных предприятий и социальной инфраструктуры, добавил Новак.

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