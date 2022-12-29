Космонавты украсили МКС к Новому году

Российский экипаж Международной космической станции (МКС) уже украсил борт к Новому году. Как рассказали 29 декабря космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, традиции праздника они сохраняют и в звездном пространстве.

На видеозаписи, которую представил «Роскосмос», члены экипажа показали, как они «ставят» новогоднюю елку «вниз головой» и закрепляют гирлянды и игрушки в условиях невесомости.

Праздничный декор надежно фиксируется на различных элементах борта. Обстановку завершила разноцветная надпись «С Новым годом!», которую разместили под потолком.

Ранее в четверг корреспондент «Известий» Станислав Григорьев рассказал, как танкисты 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова готовятся отмечать Новый год на боевых позициях в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Российские военные украсили свои блиндажи новогодней елкой, гирляндами и мишурой, создав атмосферу домашнего уюта. К ним приехали и подарки, которые собрали волонтеры из разных частей страны.

26 декабря исследование СК «Росгосстрах» и сети магазинов Cozy Home, которое представили «Известиям», показало, что две трети россиян планируют отмечать Новый год дома. 42% начинают украшать свои квартиры за две недели до праздника, четверть приступают к этому делу всего за неделю до Нового года, а у 23% подготовка стартует за месяц до 31 декабря.