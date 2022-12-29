Власти Сургута определились с расположением нового автовокзала

В администрации Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) приняли решение о расположении нового автовокзала. Об этом мэр города Андрей Филатов рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, новый автовокзал построят рядом с железнодорожным вокзалом. Решение окончательное.

«По проекту он будет расположен в едином комплексе логистики и станет связующим звеном с железнодорожным вокзалом», — написал Филатов.

Чиновник также выразил уверенность в том, что строительство автовокзала именно в этом месте даст импульс к развитию данного района. Объект станет ядром будущего благоустройства, пишет Muksun.fm.

Соглашение о строительстве автобусного и реконструкции железнодорожного вокзалов было подписано 28 декабря в Сургуте между губернатором ХМАО Натальей Комаровой и начальником Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым.