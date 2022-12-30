Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-полковник США предрек Украине потерю новых территорий
Мир
Британского кикбоксера Эндрю Тейта арестовали по подозрению в торговле людьми
Происшествия
Самолет Хабаровск — Петропавловск-Камчатский экстренно сел на Сахалине
Происшествия
Украинские боевики выпустили 12 ракет HIMARS по Алчевску
Мир
Бывший главком НАТО Кларк указал на тупиковую стратегию США по Украине
Мир
В Бразилии объявили трехдневный траур в связи со смертью Пеле
Экономика
ФТС назвала рекордным избыток во внешней торговле России по итогам 2022 года
Мир
Футболиста Пеле похоронят на вертикальном кладбище
Мир
Пушков обвинил Запад в разрушении идеи об «общеевропейском доме» с Россией
Общество
Синоптики пообещали плюсовую температуру в Московском регионе 30 декабря
Мир
Байден подписал бюджет объемом почти $1,7 трлн с пакетом помощи Украине
Мир
Bloomberg рассказало об инициативе США поставить Украине БМП Bradley

Жило предание

Риелтор Владимир Моребис — о том, почему нынешний кризис для рынка недвижимости легче, чем в 2014 году
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Если сравнить 2014 год, который, как и 2022-й, выдался непростым для рынка недвижимости, можно выделить несколько особенностей. Что же изменилось за восемь лет?

В первую очередь, если изучить средние бюджеты, то в 2014-м стала значимой доля покупок жилья за 6–8 млн рублей за счет высокого инвестиционного спроса. Многие вкладывали в недвижимость, поэтому проекты на начальной стадии и с меньшим бюджетом пользовались спросом среди инвесторов и покупателей.

В 2022 году наблюдалась похожая картина весной, но с акцентом на квартиры в жилых комплексах высокой стадии готовности, с отделкой. Люди «парковали» средства и при обращении к продавцу прямо говорили, что хотят сохранить их с гарантией достройки.

Средний бюджет покупки в старой Москве в 2014-м составил порядка 15 млн рублей, на втором месте — сделки на сумму 10 млн рублей, на третьем — 8 млн рублей.

В этом году самые популярные бюджеты покупки в этих границах столицы в комфорт-классе составлял 10–15 млн рублей (34% от всех сделок) и 5–10 млн рублей (33%). При этом уменьшилась площадь квартир, ценник же квадратного метра комфорт-класса вырос — он составлял 146,3 тыс. рублей в 2014 году против 287,7 тыс. в 2022-м.

Изменился и объем предложения в Москве: сейчас он составляет 2,8 млн кв. м, а в 2014 году — только 2 млн «квадратов». Также поменялись некоторые факторы ценообразования.

По-прежнему важны локация, качество и класс проекта. Новые станции метро, МЦК уже в меньшей степени влияют на ценник — они делают существенно удобнее жизнь горожан и экономят время, но почти вся старая Москва уже так или иначе снабжена скоростным рельсовым транспортом. Сейчас это актуально в большей степени для Новой Москвы и Подмосковья. Метро вышло за границы «старой Москвы», а также появились МЦД.

Сейчас минимальная стоимость квартиры в ближайшем Подмосковье рядом со станцией рельсового транспорта составляет 4,1 млн рублей. Это, например, объект в Балашихе площадью 22 кв. м.

Главное изменение, которое случилось в 2018 году и затронуло всех участников рынка, — это принятие закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов». Это гарантия достройки, сохранения средств и окончательный перевод недвижимости в разряд низкорисковых активов. При покупке квартиры средства как минимум сохранятся, а как максимум — вложения принесут прибыль.

Восемь лет назад перспективы новых проектов были туманными. И в 2015 году, следующим за штормящим 2014-м, покупательский спрос в комфорт-классе за год вырос на 80%, а предложение подскочило до 42%.

Сейчас ситуация с предложением иная, оно достигло показателя в 2,8 млн кв. м. В следующие два-три года планируется масштабная застройка крупных промзон по программам комплексного развития территорий. Это участки Южного и Северного речных портов, бывшие предприятия Центра им. Хруничева и МиГа, промзона на Автомоторной. Строительство продлится несколько лет. Предложение на рынке будет, причем качественное и разнообразное, от топовых застройщиков.

Уровень объектов сегодня в целом существенно подтянулся. Ряд признаков жилья высоких классов теперь характерны и для массового сегмента. Восемь-десять лет назад лобби проектировали в основном в премиальных комплексах и в бизнес-классе, а теперь это есть и в комфорте. Раньше ваш дом заканчивался за стенами квартиры, сейчас — за пределами целого жилого комплекса.

Что касается ипотеки, которая сейчас является основным инструментом рынка, то на ближайшие полтора года остаются льготные программы с господдержкой под 8%, а также субсидированные от застройщиков. В 2014 году доля ипотеки на рынке новостроек была 45%, сейчас — около 80%, во многом из-за увеличения ее доступности и развития программ с интересными условиями. Например, доля действующей сейчас семейной ипотеки по итогам III квартала составила 22% в общей структуре выданных кредитов, а льготной ипотеки на новостройки — 57%.

Таким образом, и в 2014-м, и сейчас, строительная отрасль продолжает развиваться, вопреки многим мрачным прогнозам.

Автор — коммерческий директор и партнер Est-a-Tet

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022