Реклама
Прямой эфир
Культура
Сиквел «Аватара» собрал в мировом прокате более $1 млрд
Общество
Космонавты украсили МКС к Новому году
Авто
Mercedes отключит поддержку большинства сервисных программ в России
Происшествия
Система ПВО в Брянской области уничтожила беспилотники
Армия
В Кремле назвали оперативной реакцию на проблемы в ходе частичной мобилизации
Экономика
Оптовые цены на электроэнергию в европейской части РФ и на Урале снижаются
Мир
СБУ провела обыски в храмах и монастырях УПЦ в Хмельницкой области
Экономика
Правительство РФ продлило действие льготной ипотеки и расширило условия семейной
Мир
ДТЭК сообщила о существенном повреждении оборудования одной из украинских ТЭС
Армия
ВС РФ уничтожили 13 единиц украинской техники на донецком направлении
Армия
ВСУ потеряли больше 80 человек при продвижении войск РФ на донецком направлении
Мир
Лукашенко проинформировали о падении в Белоруссии украинской ракеты

Рабочего раздавило двухтонным листом металла на заводе в Волгограде

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На заводе в Краснооктябрьском районе Волгограда один рабочий погиб и один пострадал при падении металлического листа весом около 2 т. Об этом сообщает ИА «НовостиВолгограда.Ру» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Трагедия произошла в среду, 28 декабря. На предприятие поступили металлические листы, после чего работники начали их разгрузку.

«Около 15:40, когда 49-летний рабочий находился возле металлических щитов, один их них по неизвестной причине упал на него. Конструкция также придавила ногу стоявшему рядом другому рабочему, который получил телесные повреждения», — рассказал агентству источник.

Прибывшие медики констатировали смерть 49-летнего мужчины. Второго рабочего госпитализировали в клиническую больницу № 12. Он получил рваную рану ноги.

Уточняется, что длина металлических листов, поступивших на завод, составляет почти 8 м, ширина — 1 м. Вес превышает 1,5 т.

В середине декабря Следственный комитет Волгоградской области возбудил уголовное дело по факту травмирования рабочего на стройке в областном центре. Мужчина получил множественные ушибы и переломы. Эксперты квалифицировали травмы как тяжкий вред здоровью.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022