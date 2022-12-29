Рабочего раздавило двухтонным листом металла на заводе в Волгограде

На заводе в Краснооктябрьском районе Волгограда один рабочий погиб и один пострадал при падении металлического листа весом около 2 т. Об этом сообщает ИА «НовостиВолгограда.Ру» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Трагедия произошла в среду, 28 декабря. На предприятие поступили металлические листы, после чего работники начали их разгрузку.

«Около 15:40, когда 49-летний рабочий находился возле металлических щитов, один их них по неизвестной причине упал на него. Конструкция также придавила ногу стоявшему рядом другому рабочему, который получил телесные повреждения», — рассказал агентству источник.

Прибывшие медики констатировали смерть 49-летнего мужчины. Второго рабочего госпитализировали в клиническую больницу № 12. Он получил рваную рану ноги.

Уточняется, что длина металлических листов, поступивших на завод, составляет почти 8 м, ширина — 1 м. Вес превышает 1,5 т.

В середине декабря Следственный комитет Волгоградской области возбудил уголовное дело по факту травмирования рабочего на стройке в областном центре. Мужчина получил множественные ушибы и переломы. Эксперты квалифицировали травмы как тяжкий вред здоровью.