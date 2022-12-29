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Лукашенко проинформировали о падении в Белоруссии украинской ракеты

Лукашенко проинформировали о падении в Белоруссии украинской ракеты

БелТА: Лукашенко поручил установить причины падения украинской ракеты в Белоруссии
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Фото: https://president.gov.by
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко проинформирован о падении украинской ракеты комплекса С-300 на территории республики, поручил установить его причины, сообщает 29 декабря агентство БелТА.

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Инцидент произошел промежутке с 10:00 до 11:00 по местному времени (совпадает с мск).

По поручению Лукашенко группа специалистов из числа сотрудников следственного комитета и министерства обороны устанавливает причины произошедшего.

Профильные ведомства рассматривают две основные версии произошедшего. Согласно первой, ракета могла залететь на территорию Белоруссии, аналогично недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону.

По второй версии, ракету могли сбить системы ПВО Белоруссии.

Сведений о пострадавших не поступало.

22 декабря стало известно, что власти Польши решили развернуть системы ПВО на восточных границах страны, для того чтобы предотвратить повторение инцидента с падением украинских ракет.

11 декабря начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Виктор Гулевич допустил, что падение украинской ракеты в Польше могло быть запланированной провокацией. По его мнению, это могло втянуть страны Запада еще в более жесткую конфронтацию с Российской Федерацией.

15 ноября две ракеты попали в зерносушилку в Польше на границе с Украиной, погибли два человека. Варшава и Киев практически сразу обвинили в случившемся Россию.

В Минобороны России опровергли спекуляции о причастности к произошедшему. В свою очередь, агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник в НАТО, что президент США Джо Байден проинформировал альянс и G7 о том, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии признал, что Киев запускал ракеты противовоздушной обороны. В Варшаве, которая изначально настаивала на причастности РФ к инциденту, назвали произошедшее несчастным случаем.

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