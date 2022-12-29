Космонавты показали процесс украшения МКС к Новому году

Экипаж российской части МКС украсил борт станции к Новому году. Видео с процессом украшения показал «Роскосмос» в четверг, 29 декабря.

На кадрах космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина рассказали, что домашние традиции сохраняются и в межзвездном пространстве. Россияне уже поставили новогоднюю елку и украсили интерьер космической станции.

На кадрах также видно, как космонавты закрепляют новогодние украшения на различных элементах борта.

Обстановку завершает разноцветная надпись «С Новым годом!», размещенная под потолком.

Ранее в этот же день сообщалось, что российские космонавты провели генеральную уборку МКС перед Новым годом. Специалисты «Роскосмоса» почистили с помощью специального пылесоса поверхности, а также фильтры. 31 декабря на борту МКС пройдут заключительные приготовления к празднику. Космонавты планируют приготовить салат оливье.

Ранее, 22 декабря, источник назвал «Известиям» возможное меню экипажа МКС на Новый год. По его словам, в посылку, отправленную на борт станции еще летом, вошли белый шоколад с миндалем и кокосом и молочный с начинками: бананово-йогуртовой, клубнично-йогуртовой и капучино. Кто-то из экипажа попросил конфеты грильяж в шоколадной глазури и карамель — барбарис и мятную, рассказал собеседник издания.

Также в посылке были сушеный кальмар, чипсы из морских водорослей и морская капуста в кунжутном масле, обжаренный фундук, арахис в какао и арахис в хрустящей корочке, смесь из ананаса и изюма и другие продукты.

29 декабря сообщалось, что NASA и «Роскосмос» изучат варианты безопасного возвращения на Землю экипажа МКС после инцидента с повреждением обшивки корабля «Союз МС-22».

15 декабря произошла утечка в системе охлаждения «Союза МС-22» из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля. Причина разгерметизации еще не ясна, но это может быть связано с микрометеоритом или космическим мусором.