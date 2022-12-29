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Москвичей предупредили о снеге и гололедице на дорогах

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий, в городе ожидаются снег и гололедица
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Москве ожидается ухудшение погодных условий в ночь на пятницу, 30 декабря. В это время в городе ожидаются снег и гололедица, сообщили в четверг, 29 декабря, в столичном комплексе городского хозяйства.

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«В ночь на пятницу, 30 декабря, в столице ожидаются снег, мокрый снег, возможна гололедица», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Пешеходов призвали быть внимательными на улице в непогоду, а автомобилистов — соблюдать дистанцию и скоростной режим.

В этот же день руководитель сервиса «Яндекс Погода» Александра Ганьшина рассказала «Известиям» о погоде в столице в предпраздничные дни. Согласно данным сервиса, утром 30 декабря в Москве ожидается снег. Температура воздуха опустится до –3 градусов, днем столбики термометров в некоторых районах опустятся до –1 градуса.

В субботу, 31 декабря, в Москве установится пасмурная погода, а среднесуточная температура достигнет 0 градусов. К вечеру температура воздуха в Москве опустится до –1 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в новогоднюю ночь в Москве ожидается мокрый снег, также возможен небольшой дождь. По его прогнозу, до конца декабря в столице выпадет еще 6–10 мм осадков. Как добавил Вильфанд, декабрь этого года досрочно побил рекорд по количеству осадков в столице.

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