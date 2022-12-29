ДТЭК сообщила о существенном повреждении оборудования одной из украинских ТЭС

Оборудование одной из украинских ТЭС существенно повреждено после удара. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК.

«В очередной раз обстреляли одну из ТЭС ДТЭК… В результате удара было существенно повреждено оборудование станции», — говорится в Telegram-канале компании.

Ранее в этот день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

В тот же день украинские СМИ сообщили, что в Киеве и Киевской области слышны взрывы. Также сообщалось о взрывах в Одессе и Житомирской области и Полтавской областях.

В Минобороны РФ данную информацию пока не комментировали.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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