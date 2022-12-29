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Пассажирский самолет МС-21 и вертолет-беспилотник получили одобрение Росавиации

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Фото: ТАСС/Лысцева Марина
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Пассажирский самолет МС-21 с российскими двигателями и композитным крылом и беспилотный вертолет БАС-200 получили одобрение Росавиации. Церемония вручения одобрительных сертификатов прошла в четверг, 29 декабря, в присутствии заместителя председателя правительства РФ — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

«Магистральный лайнер МС-21 получил одобрение по главным изменениям в конструкцию. Это подтверждает успешную замену ключевых элементов самолета на российские — наш двигатель ПД-14 и полностью отечественную конструкцию крыла», — заявил Денис Мантуров на церемонии.

Одобрительные документы от Росавиации получила также новая конфигурация вертолета Ми-171 А3 и усовершенствованная версия вертолета «Ансат».

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Отмечается, что грузовая конфигурация Ми-171 А3 позволяет вертолету выполнять перевозки над водой, в том числе доставлять грузы на морские буровые платформы. А новая модель «Ансат-М» значительно увеличит возможности применения вертолета, повысит эффективность его работы в регионах с большой площадью.

Сертификат типа ограниченной категории получила и беспилотная система вертолетного типа БАС-200, став первым в РФ сертифицированным гражданским беспилотником.

«БАС-200 будет применяться для оказания комплексных услуг в разных отраслях экономики», — отметил Манутров.

Разработчик и изготовитель БАС-200 — национальный центр вертолетостроения «Миль и Камов» холдинга «Вертолеты России» (входят в ГК «Ростех»).

27 декабря сообщалось, что в Самарской области в 2024 году запустят производство беспилотников нового образца.

В начале ноября глава холдинга «Калашников» Алан Лушников сообщал о начале поставок новейших беспилотных летательных аппаратов коптерного типа в российские войска.

До этого, в октябре, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что стране необходимо наладить крупномасштабный выпуск беспилотников различных типов.

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