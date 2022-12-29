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В Воронеже возбудили уголовное дело после гибели в пожаре двоих детей

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Фото: СК РФ/voronezh.sledcom.ru
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Следственное управление Следственного комитета России по Воронежской области возбудило уголовное дело после пожара, в котором погибли двое детей. Об этом сообщается на сайте ведомства в четверг, 29 декабря.

Огонь вспыхнул утром в многоквартирном доме в Левобережном районе города. В сгоревшей квартире были обнаружены тела двух мальчиков 2018 и 2020 годов рождения. Их старшая сестра 2016 года рождения в данный момент находится в больнице с признаками отравления угарным газом, врачи оказывают ей помощь. Сообщается, что до этого мать успела вывести из горящего здания еще двух несовершеннолетних детей.

Расследование произошедшего продолжается, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»). Кроме того, по факту случившегося проводится прокурорская проверка.

Изначально о ЧП сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По предварительным данным, причина пожара — бытовая. Установлено, что пострадавшая семья состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

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