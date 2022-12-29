Глава ГУР Украины Буданов заявил о тупике в конфликте с Россией

Глава Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинский военный конфликт зашел в тупик. Об этом он рассказал 29 декабря в интервью «Би-би-си».

По его словам, украинским силам не хватает ресурсов для продвижения вперед и значительных успехов они добиться не могут.

«Мы с нетерпением ждем новых поставок оружия и прибытия более совершенного оружия»,— заключил Буданов.

До этого, 26 декабря, Буданов заявил, что Киев намерен забрать Крым под свой контроль «комбинированным путем» — и силой, и дипломатией.

После этого сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал бахвальством слова главы ГУР Украины. Украинские власти продолжают линию на одурачивание своего народа, добавил политик.

27 декабря президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию в Донбассе тяжелой и мучительной, требующей максимума сил и концентрации на некоторых направлениях. Особенно сложной он счел ситуацию в Бахмуте (украинское название Артемовска).

В тот же день сообщалось, что ежедневно украинская армия около Артемовска теряет порядка 500 военных.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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