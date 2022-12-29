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Музыканта Александра Шевченко похоронили на Ваганьковском кладбище

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Фото: Global Look Press/Russian Look/Natalya Loginova
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Похороны российского музыканта и солиста группы «Зодчие» Александра Шевченко прошли 29 декабря на Ваганьковском кладбище.

На церемонии прощания присутствовали родные и близкие. Отпевание артиста состоялось в церкви Воскресения Словущего.

Александра Шевченко не стало 26 декабря, артист скончался в возрасте 61 года. О смерти музыканта сообщила группа «Зодчие» в соцсетях. По предварительной информации, у исполнителя оторвался тромб.

Шевченко родился 22 июля 1961 года. В юношестве был участником ленинградских групп «Фаэтон» и «Фризби». С 1989 по 1991 год являлся солистом группы «Зодчие». Также он был участником таких групп, как «Фаэтон», «Дежа-вю» и «Фризби». Кроме того, занимался и сольной карьерой.

Популярность артисту принесла песня «Будет все, как ты захочешь» из альбома группы «Дежа-вю». В 1997 году музыкант получил за нее премию «Золотой граммофон». В 1998 году Шевченко занялся продюсированием, писал песни для певиц Алсу, Ирины Аллегровой, Алены Свиридовой, Жасмин и других артистов. В частности, он написал известные песни «Зимний сон» и «Иногда», прозвучавшие в исполнении Алсу.

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