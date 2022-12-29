Воспитатель детсада на Камчатке ударила по лицу двухлетнюю девочку

В одном из сел Тигильского района Камчатского края младший воспитатель детского сада ударила двухлетнюю девочку. Сотрудницу привлекли к ответственности по требованию прокуратуры.

Установлено, что в июле этого года воспитатель нанесла удар ладонью по лицу ребенка. О случившемся стало известно законной представительнице ребенка, которая сообщила об этом в районную прокуратуру. Факт подтвердился во время проверки.

Директору детского сада было внесено представление, исковое заявление о взыскании с организации компенсации морального время направили в суд. В итоге иск прокурора суд удовлетворил. В пользу потерпевшей выплатят 100 тыс. рублей. Младшего воспитателя оштрафовали, пишет ИА KamchatkaMedia.

Ранее суд в Барнауле приговорил к условному сроку директора частного детского сада, в котором воспитатели истязали воспитанников. Женщина сама не занималась рукоприкладством, но была в курсе «методов работы» подчиненных и потворствовала этому.