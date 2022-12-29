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Музей Победы подвел итоги года

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Фото: пресс-служба Музея Победы
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Более 400 тыс. человек посетили с экскурсиями Музей Победы в 2022 году. Это практически в два раза больше, чем в 2021 году, когда экскурсантов было более 220 тыс. Значительную часть их них составляют школьники.

«Мы стараемся привлечь в наш музей как можно больше детей и молодежи, поэтому создаем специальные проекты в новых интерактивных форматах, чтобы они были наиболее интересны и привлекательны для ребят», — отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Музей Победы совместно с Департаментом образования и Московским центром «Патриот.Спорт» реализует несколько инновационных образовательных проектов для московских школьников. Это образовательно-исторические квесты «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!» для учеников с 1 по 11-й класс. Каждый маршрут квеста разработан с учетом возрастных особенностей детей. Например, в рамках квеста «Подвиг Народа» самые младшие участники узнают о том, кто такие октябрята и какую помощь они оказывали взрослым в годы войны, чтобы победить врага, учащиеся средних классов собирают архив историй о подвигах пионеров, а старшеклассники собирают воедино историю одного комсомольского билета.

«В современных условиях критически важно, чтобы знакомство детей с историей Великой Отечественной войны не ограничивалось школьными учебниками, поэтому мы делаем всё, чтобы дать более глубокие знания, сформировать эмоциональное отношение к этим грандиозным событиям, к подвигу, который совершили наши предки», — отметил директор Музея Победы.

В ноябре 2022 года Музей Победы совместно с Русской православной церковью, Департаментом образования и Московским центром «Патриот.Спорт» запустил новую интерактивную экскурсию «Вера в Победу». С 14 ноября эту программу посетили почти 3 тыс. учащихся.

В 2022 году московские школьники также могли стать участниками и других значимых проектов: «День кадетского класса в Музее Победы», «Историческое путешествие», «Учебный день в Музее Победы» и т.д.

«Отличительной особенностью всех этих программ является неформальный, творческий подход. В этих проектах мы используем новаторские для музейной педагогики практики и наработки», — подчеркнул директор Музея Победы.

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