Жителей Карелии предупредили о сильном снегопаде

МЧС предупредило жителей Карелии об ухудшении погодных условий. В республике пройдет снегопад.

По данным Северо-Западного УГМС, осадки ожидаются утром и днем 30 декабря. Об этом сообщает ИА «Карелinform». Снегопады пройдет на юго-западе республики.

Ведомство отмечает, что неблагоприятный прогноз распространяется на Сортавальский и Лахденпохский районы.

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности в связи со снегопадом объявлен в Ульяновской области. На дорогах образуются снежные заносы.