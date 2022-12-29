Реку Клязьму расчистили в трех округах Подмосковья

Участок реки Клязьма протяженностью 25 км расчистили в трех округах Московской области. Работа проводится в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

Речь идет об участке от Пироговского водохранилища в Мытищах до улицы Речной Дачной в Королеве. Расчистка велась с 2021 года. По словам министра экологии и природопользования региона Тихона Фирсова, всего удалось извлечь порядка 374 тыс. кубометров донных отложений. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Благодаря расчистке водоток в Клязьме улучшился, специалисты отмечают оздоровление реки и улучшение состояния водных биологических ресурсов. Специалисты Минэкологии начали приемку работ по очистке Клязьмы.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области планируют расчистить реку Медведицу в четырех районах. Протяженность участка составляет 15 км. Специалисты уберут ил, выполнят дноуглубительные работы и формирование русла.