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В Кремле назвали оперативной реакцию на проблемы в ходе частичной мобилизации

Песков: реакция на проблемы при проведении частичной мобилизации была оперативной
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В ходе проведения частичной мобилизации в России власти оперативно реагировали на возникающие проблемы. Об этом 29 декабря журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков

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По его словам, масштаб задач при проведении частичной мобилизации был велик, однако властям удавалось оперативно реагировать на проблемы.

«Мы все с вами говорили неоднократно о тех проблемах, которые имели место. Была достаточно оперативная реакция», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что за уточнением деталей этого вопроса лучше всего обращаться в Министерство обороны.

В начале декабря президент РФ Владимир Путин отметил, что проблемы со снабжением сил в зоне спецоперации остаются, они далеко не решены, но самые острые вопросы закрыты.

Он добавил, что этим вопросом сейчас также занимается Министерство промышленности.

До этого, в конце ноября, президент РФ во время встречи с матерями военнослужащих — участников спецоперации заявил, что вопросы о снабжении российских войск ставятся на встречах с Минобороны РФ ежедневно. Он отметил, что министерство старается наладить эту работу так эффективно, как это возможно с учетом времени года.

Глава государства объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда пояснил, что данная мера необходима для контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации на Украине. 31 октября Путин заявил, что частичная мобилизация в России завершена.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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