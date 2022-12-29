В Кремле назвали оперативной реакцию на проблемы в ходе частичной мобилизации

В ходе проведения частичной мобилизации в России власти оперативно реагировали на возникающие проблемы. Об этом 29 декабря журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков

По его словам, масштаб задач при проведении частичной мобилизации был велик, однако властям удавалось оперативно реагировать на проблемы.

«Мы все с вами говорили неоднократно о тех проблемах, которые имели место. Была достаточно оперативная реакция», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что за уточнением деталей этого вопроса лучше всего обращаться в Министерство обороны.

В начале декабря президент РФ Владимир Путин отметил, что проблемы со снабжением сил в зоне спецоперации остаются, они далеко не решены, но самые острые вопросы закрыты.

Он добавил, что этим вопросом сейчас также занимается Министерство промышленности.

До этого, в конце ноября, президент РФ во время встречи с матерями военнослужащих — участников спецоперации заявил, что вопросы о снабжении российских войск ставятся на встречах с Минобороны РФ ежедневно. Он отметил, что министерство старается наладить эту работу так эффективно, как это возможно с учетом времени года.

Глава государства объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда пояснил, что данная мера необходима для контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации на Украине. 31 октября Путин заявил, что частичная мобилизация в России завершена.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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