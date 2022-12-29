Обслуживающий Камчатку нефтяной завод модернизируют к 2024 году

Один из двух нефтеперерабатывающих заводов на Дальнем Востоке, Хабаровский НПЗ, модернизируют в 2024 году. Инвестиции составят 41 млрд рублей. Проект разрабатывается, финансирование началось еще в 2021 году.

По проекту на предприятии построят гидроочистку вакуумных газолей, установку производства водорода для выработки бункеровочного топлива, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Целями проекта являются повышение глубины переработки, увеличение производства дизеля, увеличение товарного парка по выпуску и хранению нефтепродуктов, а также выпуск бункерного судового топлива качества MARPOL.

После модернизации проектная мощность предприятия, как ожидается, вырастет с 5 до 10–15 млн т благодаря строительству комплекса глубокой переработки нефти и реорганизации существующей инфраструктуры.

Продукцию хабаровского предприятия поставляют по всем Дальнему Востоку. Она идет на Камчатку, в Приамурье, на Колыму, в Хабаровский край и Приморье.

ИА KamchatkaMedia поясняет, что на Дальнем Востоке всегда был недостаток нефтеперерабатывающих мощностей. Здесь работают только два НПЗ, перевозка топлива из Центральной и Восточной Сибири повышает его стоимость. Правительство ввело субсидирование железнодорожного тарифа при перевозке топлива в Дальневосточный федеральный округ.