Реклама
Прямой эфир
Общество
Социальные выплаты московским льготникам проиндексируют на 10% в 2023 году
Общество
Суд приговорил члена банды «Северские» Воронина к 14 годам колонии строгого режима
Мир
В шести областях Украины одновременно объявили воздушную тревогу
Происшествия
Система ПВО в Брянской области уничтожила беспилотники
Армия
В Кремле назвали оперативной реакцию на проблемы в ходе частичной мобилизации
Общество
Метеоролог предсказал рекордно теплое 1 января в Москве и Петербурге
Общество
В России не останется семей с доходом ниже прожиточного минимума
Экономика
Правительство РФ продлило действие льготной ипотеки и расширило условия семейной
Мир
Захарова назвала Мюнхенскую конференцию антироссийским балаганом
Мир
WSJ сообщила о сокращении в декабре экспорта сырой нефти из РФ
Армия
ВСУ потеряли больше 80 человек при продвижении войск РФ на донецком направлении
Общество
Обыски прошли в регионах РФ в рамках дела в отношении экс-депутата Пономарева

Обслуживающий Камчатку нефтяной завод модернизируют к 2024 году

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один из двух нефтеперерабатывающих заводов на Дальнем Востоке, Хабаровский НПЗ, модернизируют в 2024 году. Инвестиции составят 41 млрд рублей. Проект разрабатывается, финансирование началось еще в 2021 году.

По проекту на предприятии построят гидроочистку вакуумных газолей, установку производства водорода для выработки бункеровочного топлива, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Целями проекта являются повышение глубины переработки, увеличение производства дизеля, увеличение товарного парка по выпуску и хранению нефтепродуктов, а также выпуск бункерного судового топлива качества MARPOL.

После модернизации проектная мощность предприятия, как ожидается, вырастет с 5 до 10–15 млн т благодаря строительству комплекса глубокой переработки нефти и реорганизации существующей инфраструктуры.

Продукцию хабаровского предприятия поставляют по всем Дальнему Востоку. Она идет на Камчатку, в Приамурье, на Колыму, в Хабаровский край и Приморье.

ИА KamchatkaMedia поясняет, что на Дальнем Востоке всегда был недостаток нефтеперерабатывающих мощностей. Здесь работают только два НПЗ, перевозка топлива из Центральной и Восточной Сибири повышает его стоимость. Правительство ввело субсидирование железнодорожного тарифа при перевозке топлива в Дальневосточный федеральный округ.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022