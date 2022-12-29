Читатели Die Welt осудили слова Зеленского о страхе Запада перед РФ

Читатели немецкой газеты Die Welt высказали недовольство словами президента Украины Владимира Зеленского о том, что его страна избавила Запад от страха перед Россией. Об этом свидетельствуют комментарии, оставленные ими в четверг, 29 декабря, под публикацией на сайте издания.

Свое возмущение пользователи выразили под статьей о выступлении Зеленского перед Верховной радой «Запад перестал бояться России». В материале приводятся высказывания политика о том, что Украина помогла европейским странам снова обрести себя, вернуться на мировую арену и не бояться агрессии со стороны РФ.

«Что же было бы с ЕС без этого спасителя, который легко перенаправляет потоки денег своим коррумпированным последователям», — написал один из пользователей.

«Человек живет в параллельной вселенной. Такая мания величия», — поддержал его другой.

«Я не боюсь и никогда не боялся России, потому что не было причин бояться», — добавил третий.

«Думаю, Зеленскому следует взять недельный отпуск», — предположил еще один комментатор.

Зеленский выступил с обращением к Верховной раде накануне. В нем глава государства назвал главной целью Киева в конфликте с Россией восстановление территориальной целостности Украины. До этого в ходе визита в США украинский лидер предложил своем американскому коллеге Джо Байдену «план мира» из 10 пунктов, который, по его мнению, даст Киеву гарантии безопасности.

22 декабря президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, а руководство Украины само запретило себе следовать дипломатическим путем.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков со своей стороны неоднократно отмечал, что мирный план Украины нельзя принимать во внимание, если в нем не будут учтены новые реалии — присоединенные к России новые регионы.

Ситуация в Донбассе обострилась в начале 2022 года. На этом фоне 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите населения региона и демилитаризации и денацификации Украины.