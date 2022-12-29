Прощание с музыкантом Александром Шевченко началось в Москве

В Москве началась церемония прощания с российским музыкантом, экс-солистом группы «Зодчие» Александром Шевченко.

Церемония проходит на Ваганьковском кладбище.

Александра Шевченко не стало 26 декабря, артист скончался в возрасте 61 года. О смерти музыканта сообщила группа «Зодчие» в соцсетях. Как отмечает ТАСС, по предварительной информации, у Александра Шевченко оторвался тромб.

Шевченко родился 22 июля 1961 года. В юношестве был участником ленинградских групп «Фаэтон» и «Фризби». С 1989 по 1991 год он являлся солистом группы «Зодчие». Как отмечает телеканал «Звезда», Александр Шевченко также был участником таких групп, как «Фаэтон», «Дежа-вю» и «Фризби». Кроме того, он занимался и сольной карьерой.

Популярность артисту принесла песня «Будет все, как ты захочешь» из альбома группы «Дежа-вю», пишет сайт kp.ru. В 1997 году музыкант получил за нее премию «Золотой граммофон».

В 1998 году Шевченко занялся продюсированием, писал песни для Алсу, Ирины Аллегровой, Алены Свиридовой, Жасмин и других артистов, отмечает НСН. В частности, он написал такие известные песни Алсу, как «Зимний сон» и «Иногда», пишет RT.

Многие композиции, написанные этим музыкантом, до сих пор часто звучат по радио, отмечает телеканал «360».

Кроме того, Шевченко сотрудничал с британскими группами CLEA и BodyRockers.