Совет по развитию культуры создали в Башкирии
В Башкирии создали при главе республики совет по вопросам развития культуры и искусства. Соответствующий указ глава региона Радий Хабиров подписал 28 декабря.
Исходя из документа, председателем совета выступает Радий Хабиров, его заместителем назначен первый замруководителя администрации главы региона по внутренней политике Урал Кильсенбаев, а секретарем — министр культуры Башкирии Амина Шафикова.
В состав совета также вошли главы различных ведомств, деятели культуры и искусства, пишет «МедиаКорСеть».
Указ вступил в силу в день подписания.
В середине декабря сообщалось об открытии нескольких социокультурных центров в Сыктывкаре (Коми). Под них перепрофилируют подходящие здания.