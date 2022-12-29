ВСУ потеряли больше 80 человек при продвижении войск РФ на донецком направлении
Российские войска продолжили наступление на донецком направлении, заняв новые выгодные рубежи и позиции. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в четверг, 29 декабря.
«На донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты новые выгодные рубежи и позиции», — рассказал Конашенков.
Он отметил, что за сутки потери украинской армии на этом направлении превысили 80 человек. ВСУ также потеряли четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.
Конашенков также сообщил об уничтожении двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области.
«В районах населенных пунктов Времевка ДНР и Левадное Запорожской области уничтожены две диверсионные группы противника», — сказал он.
Днем ранее Миинобороны также сообщало о ликвидации в ДНР украинской ДРГ, действовавшей в направлении населенного пункта Владимировка.
24 декабря российские военные уничтожили сводную группу иностранных наемников в ходе наступления в районе Раздоловки на донецком направлении. Тогда за сутки ВСУ потеряли около 60 военнослужащих и наемников, а также четыре бронетранспортера.
Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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