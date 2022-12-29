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ВСУ потеряли больше 80 человек при продвижении войск РФ на донецком направлении
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ВСУ потеряли больше 80 человек при продвижении войск РФ на донецком направлении

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российские войска продолжили наступление на донецком направлении, заняв новые выгодные рубежи и позиции. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в четверг, 29 декабря.

«На донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты новые выгодные рубежи и позиции», — рассказал Конашенков.

Он отметил, что за сутки потери украинской армии на этом направлении превысили 80 человек. ВСУ также потеряли четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

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Конашенков также сообщил об уничтожении двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области.

«В районах населенных пунктов Времевка ДНР и Левадное Запорожской области уничтожены две диверсионные группы противника», — сказал он.

Днем ранее Миинобороны также сообщало о ликвидации в ДНР украинской ДРГ, действовавшей в направлении населенного пункта Владимировка.

24 декабря российские военные уничтожили сводную группу иностранных наемников в ходе наступления в районе Раздоловки на донецком направлении. Тогда за сутки ВСУ потеряли около 60 военнослужащих и наемников, а также четыре бронетранспортера.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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