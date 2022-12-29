Двое детей погибли при пожаре в квартире в Воронеже
В Воронеже при пожаре в жилом доме на улице Туполева погибли двое несовершеннолетних детей, еще один ребенок пострадал. О трагедии сообщил 29 декабря губернатор региона Александр Гусев.
«В одной из квартир случился пожар, жертвами которого стали двое маленьких мальчиков. Еще один ребенок, девочка, доставлен в больницу. Врачи борются за ее жизнь», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Для выяснения обстоятельств случившегося на место ЧП выехали заместитель прокурора области Геннадий Буслаев и прокурор Левобережного района Владимир Кузнецов.
По предварительной информации, причина пожара — бытовая. Уже известно, что семья, проживавшая в квартире, состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.
Ранее в четверг сообщалось, что возбуждено уголовное дело по факту гибели троих детей в поселке Маркова Иркутской области. Дети погибли в результате пожара в частном жилом доме. Из огня самостоятельно удалось выбраться 15-летней девочке, которая оставалась в доме за старшую.