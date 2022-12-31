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Голь да выдумки: календарь из деревни и недетские радости корейцев

«Известия» выбрали самые любопытные и шокирующие события в мире
Фото: REUTERS/Jason Lee
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Во имя чего все жители одной испанской деревни решили обнажиться на публику, почему жителей бразильской столицы решили временно обезоружить и какая радость приключилась с некоторыми южнокорейскими импортерами. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий».

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А теперь поиграем!

В Южной Корее после нескольких лет судебных баталий отменили запрет на импорт в страну полноразмерных секс-кукол. Не то чтобы этот вид продукции считался по закону нелегальным, однако в 2018 году южнокорейское таможенное управление вдруг сочло, что импорт такого рода товаров «наносит ущерб прекрасным традициям страны и общественной морали». И стало их конфисковывать.

В 2019 году Верховный суд оспорил действия таможенников, дав зеленый свет на импорт некоторых видов секс-кукол в натуральную величину на том основании, что они используются в частной жизни, а не считаются непристойными материалами, подрывающими высокоморальные устои всего общества. Но часть общества с этим поспорила — летом 2019-го почти четверть миллиона южнокорейцев даже подписали петицию с требованием не возобновлять импорт кукол в страну, ибо такие увлечения чреваты ростом преступлений на сексуальной почве.

Голь да выдумки

В Южной Корее отменили запрет на ввоз полноразмерных секс-кукол

Фото: REUTERS/Jason Lee

На этой неделе во всей этой громкой истории наконец удалось поставить точку. При этом правительство приняло решение о запрете на ввоз кукол, напоминающих детей и реальных людей, вроде знаменитых певиц или актрис.

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Решение о законности импорта, подтвержденное аккурат к Новому году, позволит компаниям-импортерам наконец-таки забрать более тысячи секс-кукол, прибывших в Южную Корею за последние четыре года и с тех пор лежавших в закромах национальной таможни. Некоторые бизнесмены при этом заявили о намерении подать к таможне иски о компенсации за то, что часть товара пришла в негодность за годы простоя. Случилось ли это из-за того, что таможенники сами «играли» с конфискатом или по другим причинам, не сообщается.

Обнаженка во спасение

Маленькая испанская деревенька Пенья-Сафра-де-Абахо никогда не была особенно многолюдной, но к нынешнему году она фактически осталась обескровленной — из-за оттока молодежи в большие города в ней осталось всего 16 человек. Но зато они оказались лучшими из лучших, проявив себя не только небезразличными к судьбе малой родины, но и креативными.

Еще летом главе сообщества жителей деревни Люсии Николас пришла в голову идея «заявить о себе на карте мира», а заодно — собрать средства для возрождения деревушки. С этой целью Люсия уговорила всех своих соседей сняться для календаря на 2023 год обнаженными. Но не просто так, а за занятиями, которые издавна определяли уклад деревни. Так, она сама была запечатлена в винодельне в 200-летнем доме, принадлежавшем некогда ее деду. А ее соседи — кто на тракторе, кто среди тыкв и кабачков.

Голь да выдумки
Календарь с жителями испанской деревни Пенья-Сафра-де-Абахо

Календарь с жителями испанской деревни Пенья-Сафра-де-Абахо

Фото: juanjoydavid.com
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На смелую затею подписался даже 100-летний житель Пеньи-Сафра-де-Абахо Педро Санчес. Причем он первым сказал «да» на предложение Люсии. Но, видимо, из уважения к возрасту его решили не раздевать полностью, ограничившись голым торсом.

Заказы на календарь стоимостью €9 стали поступать со всей Испании и даже из зарубежных испаноязычных стран задолго до Рождества. А к празднику их уже было продано 400 экземпляров.

Принесенные снегом

Небывалая снежная метель, обрушивавшаяся на США к Рождеству, привела к отмене или задержке 15 тыс. рейсов по всей стране. И, конечно, в условиях, когда из-за стихии не смогли вылетать самолеты, было понятно, что сквозь снежные сугробы точно не прорвется и автотранспорт. Но это не остановило группу южнокорейских туристов от попыток добраться до Ниагарских водопадов. Конечно, по пути их автобус застрял. Но, на удачу, в правильном месте — в городе Буффало, который его жители гордо именуют городом добрых соседей.

Голь да выдумки
Снежная метель в США

Снежная метель в США

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agenc/Gov. Kathy Hochul

Когда замерзшие туристы постучались в ближайший дом, чтобы одолжить лопаты и откопать свой автобус, его хозяева — чета Кампанья — решили: неожиданных гостей нельзя оставлять на морозе в самый разгар метели. Они пригласили всех десятерых южнокорейцев к себе в дом переждать непогоду и, конечно, решили их накормить. Но при этом и сами остались не без сюрпризов — двое из туристов оказались профессиональными поварами и приготовили для хозяев-американцев несколько традиционных корейских закусок.

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Разумеется, гости и хозяева моментально задружились (хотя по-английски умели говорить лишь трое из десяти южнокорейцев). И чета Кампанья даже получила несколько приглашений побывать с ответным визитом в Южной Корее. Как заявила потом CNN Андреа Кампанья, они с мужем вполне серьезно подумывают эти приглашения принять.

Пушки в сторону

Пока США замерзали, в Бразилии все последние недели было горячо. Как в прямом, так и в переносном смысле. На фоне политической напряженности, связанной с грядущей инаугурацией президента Лулы да Силвы и крайним недовольством сим фактом сторонников проигравшего ему Жаира Болсонару, 28 декабря Верховный суд постановил запретить всем зарегистрированным владельцам оружия носить его в столичном Бразилиа вплоть до окончания вступления избранного президента в должность.

Как сообщается, о такой мере предосторожности запросила команды Лулы из-за опасений по поводу возможного насилия. И это явно нельзя списать на мнительность новоиспеченного президента. Еще до президентских выборов 31 октября уходящий глава государства Болсонару неоднократно заявлял о якобы широко распространенном мошенничестве в избирательной системе страны, намекая, что не смирится со своим поражением на выборах.

Голь да выдумки
Сторонники уходящего президента Болсонару

Сторонники уходящего президента Болсонару

Фото: Global Look Press/imago-images.de/Leo Bahia
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Не смирились с этим и многие из его сторонников. Некоторые из почитателей Болсонару призвали к военному перевороту, чтобы помешать приведению Лулы к присяге. Иные перешли к решительным и не особо законным действиям. В дни, последовавшие за поражением Болсонару, дальнобойщики и другие протестующие установили блокпосты в 271 пункте на дорогах Бразилии, пытаясь добиться отмены результатов выборов. Остальные разбили лагеря рядом с военными казармами, чтобы побудить армию действовать. А около недели назад один мужчина и вовсе попытался взорвать бомбу в знак против победы Лулы.

Решение Верховного суда явно оказалось предусмотрительным на фоне такого накала страстей и с учетом того факта, что во время пребывания на президентском посту Болсонару отменил ограничения на владение оружием. В результате этого число зарегистрированных владельцев выросло в шесть раз, до 700 тыс.

Не в тему

Полиция английского графства Лестершир подготовилась к концу 2022 года по-своему, решив рассказать о самых странных, необычных и неуместных звонках, которые весь уходящий год поступали ее сотрудникам на номер экстренной помощи 999.

Голь да выдумки
Полицейский английского графства Лестершир

Полицейский английского графства Лестершир

Фото: REUTERS/Paul Faith

Одним из самых дурацких, по мнению стражей порядка, стал звонок с сетованиями на чересчур громкий холодильник. В топ попали также жалобы на огромное количество мух и стенания по поводу того, что в мороз очень неприятно ждать на улице электричку. Один ребенок (что отчасти можно счесть извиняющим обстоятельством) и вовсе позвонил в полицию Лестершира, чтобы поинтересоваться, нравятся ли диспетчеру мармеладные конфеты.

Публикуя свой рейтинг на этой неделе, стражи правопорядка на будущее попросили жителей пореже звонить с такого рода странными жалобами, чтобы не отвлекать полицию от важных задач.

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