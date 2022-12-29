Уголовное дело возбудили после ДТП с тремя погибшими в Липецкой области
В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием грузовиков, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает GOROD48 со ссылкой на региональное управление МВД.
Авария произошла утром 27 декабря на дороге Орел — Тамбов. 55-летний водитель автомобиля ВАЗ-210740 допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Volvo. После этого легковушка врезалась в грузовик IVECO,а также автомобили Subaru и Nissan. Водитель отечественной машины и один пассажир скончались на месте. Пассажирка Subaru позже скончалась в больнице.
Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием трех автомобилей на заснеженной трассе в Саратовской области. Один из водителей допустил выезд на встречную полосу. Травмы получили пять человек.