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Балканист предрек завершение косовского конфликта «кровавым столкновением»

Балканист Бондаренко: Сербия и Косово не смогут решить конфликт миром, всё закончится «кровавым столкновением»
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Фото: REUTERS/Florion Goga
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Конфликт Сербии и Косово не закончится мирными переговорами, всё перерастет в «кровавое столкновение». Такое мнение 29 декабря «Известиям» высказал балканист Олег Бондаренко.

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По словам эксперта, то, что стороны привели вооруженные силы в полную боевую готовность, — «максимальное повышение ставок с целью как-то выторговывать хоть какие-то лучшие условия».

«Опасность в том, что любой случайный выстрел может оказаться роковым, потому что настолько взвинчено напряжение, ставки повышены, с двух сторон войска находятся в боевой готовности. Но на праздниках, я думаю, всё немного успокоится, а в середине января продолжится», — сказал Бондаренко.

Балканист считает, что Сербия и непризнанное Косово не смогут урегулировать конфликт мирным путем.

«Никаких мирных переговоров сейчас не будет, это очевидно. Для этого нет ни пространства, ни желания. И все переговоры, которые можно было провести, уже проведены. Надо подводить итоги. Косовский конфликт в каком-то обозримом будущем с высокой вероятностью перейдет в кровавое столкновение», — заключил Бондаренко.

Ранее в этот день сообщалось, что в Косово и Метохии сербы начали убирать баррикады. Уже полностью разобрана баррикада на самом крупном контрольно-пропускном пункте на въезде в Косово и Метохию «Мердаре».

26 декабря стало известно о приведении в полную боевую готовность войск непризнанного Косово. Сотрудники сил безопасности должны быть ночью в казармах или в пределах досягаемости мобильных телефонов, чтобы быть готовыми к передвижению в ночное время.

Тогда же глава минобороны Сербии Милош Вучевич заявил, что Вооруженные силы республики приведены в боевую готовность. Он добавил, что сербская армия, предотвращая насилие и террор, защищает территориальную целостность и суверенитет страны, а также всех граждан Сербии.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы. Власти Сербии заявили о неприемлемости ситуации.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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