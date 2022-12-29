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Устройство свода станции метро «Физтех» завершено на 50%

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Специалисты выполнили устройство свода станции метро «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена на 50%. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщается на сайте столичной мэрии.

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Отмечается, что свод платформенной части выполняется из монолитного железобетона с применением передвижной металлической опалубки.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарев, к непосредственному устройству монолитного свода строители приступили в сентябре. Все работы, несмотря на зимний период, проводятся с соблюдением температурных условий, которые необходимы для схватывания бетона, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Свод станции «Физтех» состоит из 18 заходок, пока из них выполнено девять. Еще столько же забетонируют до конца марта 2023 года.

Гендиректор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков отметил, что в одну заходку в среднем специалисты укладывают 270 куб. м бетона. Производственный цикл осуществляется раз в 10 дней, что связано с технологическим процессом.

На этапе проектирования станции был предусмотрен один — южный — вестибюль в районе бульвара Академика Ландау. С учетом пожеланий местных жителей позднее было принято решение открыть северный вестибюль.

Новый участок Люблинско-Дмитровской линии ускорит поездки по городу для жителей сразу нескольких районов. Среди них — Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово, а также поселок Северный, отмечает сайт kp.ru. Экономия времени в пути составит для них до 20 минут.

Ранее в декабре был утвержден дизайн будущей станции. За основу авторы проекта взяли научную тематику. Рядом с будущей станцией «Физтех» располагается Московский физико-технический институт, студенты и преподаватели которого будут ею пользоваться.

28 декабря телеканал «360» сообщил, что продолжается строительство станции Московского метрополитена «Пыхтино» Солнцевской линии столичной подземки. Световые конструкции на станции выполнят в форме турбин самолетов, что обусловлено месторасположением станции: она располагается вблизи улиц, которые были названы в честь великих авиаконструкторов и летчиков.

Всего установят 10 таких световых конструкций.

В марте стало известно о сроках строительства станции метро «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии. Как отмечал Сергей Собянин, продление данной ветки — одна из крупнейших строек столичного метростроения. По результатам продления она увеличится почти в два раза: вместо 14 станций, которые были в 2010 году, будет 26 станций метрополитена, пишет НСН.

Завершить станционные работы и запустить станцию планируется в 2023 году, пишет RT.

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