Donfeng показал в Китае конкурента американскому Hummer

Компания Donfeng представила в Китае новый электровнедорожник, который получил сразу четыре электромотора. У авто есть режим движения «крабовый ход», при котором осуществляется одновременный поворот обеих пар колес и машина может двигаться боком, сообщил 29 декабря портал Autonews.

Китайская компания Donfeng рассекретила новый внедорожник, который будет выпускаться под брендом Mengshi. Автомобиль под названием M-Hero является серийным воплощением концепта M-Terrain и поступит в продажу в ближайшее время.

Эксперты отметили, что внешне машина напоминает знаменитый GMC Hummer EV. Машина получила специальную функцию под названием «режим краба». При ее активации все четыре колеса внедорожника поворачиваются в одну сторону под единым углом, благодаря чему автомобиль способен по диагонали преодолевать сложные участки по бездорожью. Такая система может быть полезна в городе, она облегчит маневрирование и параллельную парковку в ограниченном пространстве.

Новинку в Китае оборудовали автопилотом третьего уровня, а также многочисленными системами помощи водителю. В движение полноприводный автомобиль приводят сразу четыре электромотора суммарной мощностью 1000 л.с. Запас хода электрокара составляет около 500 км.

21 декабря специалисты компании «ВТБ Лизинг» провели исследование, согласно которому к концу 2022 года авторынок в России на 30% будет состоять из машин китайских марок. Аналитики компании спрогнозировали, что в 2023 году каждый второй автомобиль в РФ может стать китайским. Эксперты уточнили, что из-за ухода в 2022 году с отечественного рынка европейских, японских и американских автопроизводителей их нишу в 2023 году займут автобренды из Китая, причем доля китайских машин в России может превысить 50%.